Flexibel DNA past zich aan na jeugdtrauma

Mogelijke toepassingen

Hoe helpt deze kennis dan mensen met een jeugdtrauma? Boks: ‘Ten eerste is het interessant om te kijken of dit een biomarker kan zijn. Je kan in bloed of andere bronnen van genetisch materiaal kijken of iemand die aanpassing heeft. Is dat niet het geval, dan loopt die persoon risico om ziek te worden. Daarnaast is het mogelijk een aangrijpingspunt voor therapie. Aanpassingen in het DNA zijn later mogelijk alsnog te maken, ook al is dat soms een langdurig proces. Op die manier hopen we mensen met depressie en bipolaire stoornissen te kunnen behandelen.’

Dit onderzoek begon ooit met een subsidie vanuit het onderzoeksthema Dynamics of Youth, met als doel multidisciplinair samenwerken stimuleren. Wat heeft die samenwerking opgeleverd? Boks: ‘Het is altijd handig om over disciplines heen te kijken. Om deze studie te kunnen doen hadden we extra gegevens nodig waarmee we konden kijken of we de onderzoeksresultaten konden reproduceren. Die hebben we bij de sociale wetenschappen gevonden via het RADAR-cohort. Die samenwerking bevalt goed, we werken ook nu nog samen.’

Dr. Marco Boks (UMC Utrecht Hersencentrum) werkt in dit project samen met prof. dr. Wim Meeus (Faculteit Sociale Wetenschappen), prof. dr. Susan Branje (Faculteit Sociale Wetenschappen), prof. dr. Pol van Lier (Faculteit der Sociale Wetenschappen, Erasmus Universiteit) en dr. mr. Christiaan Vinkers (UMC Utrecht).

Dynamics of Youth

Het project Vulnerability and resilience in adolescence is gestart binnen Dynamics of Youth, een van de vier strategische thema’s van de Universiteit Utrecht. Dynamics of Youth verbindt excellent kinder- en jeugdonderzoek uit alle zeven faculteiten, en zoekt het antwoord op een cruciale vraag voor volgende generaties: hoe kunnen we onze kinderen helpen bij hun ontwikkeling tot gebalanceerde individuen, die zich succesvol kunnen handhaven in een snel veranderende omgeving?