Energie en klimaat in de verkiezingsprogramma’s van 2017

Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen zal het Nederlandse klimaatbeleid moeten worden aangescherpt. Hoewel politici zich vrijwel unaniem verenigd hebben achter klimaatneutraliteit in 2050, variëren de ideeën van de afzonderlijke partijen over wat er de komende vier jaar moet gebeuren van steekhoudend, via goedbedoeld of naïef tot afhoudend, afwachtend en ontkennend. In zijn essay probeert Gert Jan Kramer, hoogleraar duurzame energievoorziening, de patronen te ontdekken in dit patchwork van meningen en voorstellen, en plaatst hij de huidige ambities in het licht van dertig jaar klimaatbeleid.

Dit artikel is onderdeel van het Dossier Verkiezingen in roerige tijden van de Universiteit Utrecht. In dit dossier belichten onderzoekers van de Universiteit Utrecht verkiezingsonderwerpen vanuit verschillende perspectieven, om wat helderheid te bieden aan de kiezende burger.