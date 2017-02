Kiest u maar: koolstofopslag, of grenzen aan de groei

Het is kiezen of delen: óf we doen forse investeringen in de afvang en opslag van CO2, of we accepteren dat vliegreizen, vlees eten en plastic gebruiken niet meer vanzelfsprekend tot onze levensstijl behoort. Want ook al leveren zon en wind alle energie die we nodig hebben, dan nog hebben we met onze huidige westerse levensstijl fossiele brandstoffen nodig. Dat betoogt Gert Jan Kramer, hoogleraar Duurzame Energievoorziening aan de Universiteit Utrecht, in deze podcast. Hij roept politici op eerlijker te zijn tegenover burgers over wat voor soort wereld ze voor zich zien als ze praten over een klimaatneutraal Nederland in 2050.

Luister naar deze podcast over koolstofopslag (16 minuten):