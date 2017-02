De paradox van alcohol

Maar hoe schadelijk is alcoholgebruik tijdens de adolescentie op de lange termijn? Neemt de verslavingsproblematiek bij volwassenen toe als zij tijdens de adolescentie al beginnen met drinken? ‘Hoe vroeger iemand begint met alcohol, hoe groter het risico is op verslaving op latere leeftijd, dat is bekend.’ Toch is het niet zo dat alle jongeren die alcohol drinken later allemaal serieus in de problemen: ‘We denken dat adolescenten flexibel zijn en veelal goed kunnen herstellen na een periode van veel alcoholgebruik. Er is dus sprake van een zekere paradox: aan de ene kant zien we dat adolescenten veel alcohol drinken, maar aan de andere kant zijn ze heel flexibel.’

Dus dan kan het misschien toch niet zoveel kwaad dat adolescenten alcohol drinken? Lesscher: ‘Het is goed dat adolescenten experimenteren, en wellicht geldt dat ook voor alcoholgebruik. Nou zeg ik niet dat adolescenten alcohol moeten gebruiken. Maar we denken dat er een zekere rek zit bij adolescenten om weer te herstellen van alcoholgebruik. Het is interessant om te begrijpen welke mechanismen bepalend zijn voor deze flexibiliteit van jongeren.’

Controle over alcoholgebruik

Om daar achter te komen doet Lesscher met haar team onderzoek naar controle over alcoholgebruik bij ratten: ‘Wat we zien bij dieren die als volwassene beginnen met alcoholgebruik, is dat dieren die veel alcohol drinken verslavingsachtig gedrag laten zien. Dat wil zeggen: ze blijven drinken ondanks negatieve consequenties - een kenmerk van verslaving.