Biobrandstof onmisbaar voor vergroenen luchtvaart

Biobrandstof noodzakelijk

Naast efficiëntieverbeteringen moet de brandstof ook duurzamer worden. Waar het wegtransport verschillende duurzame alternatieven heeft om de CO 2 -uitstoot te verlagen, zoals rijden op elektriciteit of waterstof, heeft de luchtvaart voorlopig alleen biobrandstof als technologisch alternatief.

Biobrandstoffen worden gemaakt van biomassa, zoals residuen van de land- of bosbouw. Belangrijke randvoorwaarde is dat de duurzaamheid gegarandeerd is. Afhankelijk van het type biomassa, de productielocatie en de gebruikte technologie kan de CO 2 -besparing van biobrandstoffen namelijk sterk variëren; mits duurzaam geproduceerd kan tot wel 95% emissiereductie worden behaald.

Een paar euro per passagier

Op dit moment worden er op slechts een paar luchthavens in de wereld biobrandstoffen bijgemengd. Het doel van dit onderzoek was om te bepalen wat er nodig is om het gebruik van biobrandstoffen te verhogen. Een groot struikelblok is de prijs, schrijven de onderzoekers. Want wie gaan de meerkosten dragen? Het kost ruim 10 miljard euro om in 2030 vijf procent van alle vliegtuigbrandstoffen in de EU te vervangen door biobrandstof. Dit komt neer op een paar euro per passagier. Door de hevige concurrentie en het internationale karakter van de sector is het lastig om deze kosten te verrekenen op nationaal niveau.

Daarnaast is er nog geen structureel beleid op internationaal niveau om het gebruik van biobrandstoffen in de luchtvaart te stimuleren, in tegenstelling tot duurzame oplossingen in het wegtransport of de electriciteitssector. Er zullen dus op internationaal niveau afspraken gemaakt moeten worden om het gebruik van biobrandstoffen in de luchtvaart te bevorderen.

Nu al beginnen

Om de doelstellingen van de klimaatconferentie van Parijs te halen is het belangrijk om de CO 2 -uitstoot flink te reduceren, zo ook in de luchtvaart. Om de productie van biobrandstoffen op te voeren moet de hele productieketen verder ontwikkeld worden. Deze ontwikkelingen kosten tijd. Door nu strategische keuzes te maken en in te zetten op de ontwikkeling van duurzame biobrandstoffen voor de luchtvaart, kunnen we tegen het midden van deze eeuw de noodzakelijke emissiereducties realiseren in de luchtvaartsector, concluderen de onderzoekers.

Over het onderzoek

Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het Renewable Jet Fuel Supply Chain and Flight Operations (RENJET) project, in samenwerking met het Energieonderzoek Centrum Nederland. Het RENJET project (2013-2016) werd gefinancierd door EIT Climate-KIC. Het doel van RENJET is om een basis te leggen voor de opschaling van de productie van biobrandstoffen voor de luchtvaart door wetenschappelijk onderzoek en demonstratieprojecten. De projectpartners zijn de Universiteit Utrecht, Imperial College London, SkyNRG, KLM, en Schiphol Airport.

Meer informatie