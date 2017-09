Vrijwel alle Nederlanders komen in aanraking met poëzie

Poëzie wordt vaak gezien als een niche-binnen-een-niche, maar het blijkt een zeer wijdverspreid genre. 97% van de volwassen Nederlanders komt weleens in aanraking met poëzie en waardeert het positief. Dit blijkt uit onderzoek van promovenda Kila van der Starre. Zij heeft samen met bureau Markteffect onder 1.003 volwassen Nederlanders onderzocht hoe zij met poëzie in aanraking komen. Dit in het kader van haar promotieonderzoek naar ‘poëzie buiten het boek’ in Nederland.

Poëzie als sociaal en collectief fenomeen

Het sinds eind 19de eeuw gangbare idee dat poëzie een genre is dat we individueel en in stilte lezen (‘met een boekje in een hoekje’) gaat niet op. Nederlanders komen vooral in aanraking met poëzie in mondelinge vorm. Poëzie is voor de meeste volwassenen dan ook een sociaal fenomeen dat collectief wordt ervaren. Dat gebeurt met name tijdens bijzondere gelegenheden zoals een huwelijk, een uitvaart of een speech, en via televisie, kranten, radio of social media.