Utrechtse Marc van Mil genomineerd voor landelijke docentenprijs

Het onderwijs van de genomineerde docent sluit daarmee naadloos aan bij de onderwijsdoelstelling van de Universiteit van Utrecht: het leveren van innovatief, toekomstbestendig onderwijs van hoge kwaliteit.

In 2014 won Van Mil al de prijs Docenttalent van de Universiteit Utrecht.

‘Mooiste wat er is’

“Ik ben trots en vereerd juist omdat deze voordracht vanuit de studenten komt; dat is toch het mooiste wat er is”, zegt Van Mil. “Ik heb de luxe dat de universiteit mij een aanstelling geeft die op onderwijsvernieuwing gericht is. Hiermee krijgen wij inzicht in hoe de student leert en kunnen wij het onderwijs verbeteren. Innovatie lijkt vaak te gaan over nieuwe, hippe dingen, maar dat is het voor ons niet. Het gaat om beter onderwijs.”

Andere genomineerden docent van het jaar

De andere genomineerde docenten komen van de Amsterdamse Hogeschool van de Kunsten, de Haagse Hogeschool, Hogeschool Utrecht en NHL Hogeschool. De winnaar ontvangt de prijs Docent van het Jaar 2017 voor het Hoger Onderwijs op 1 april uit handen van minister Bussemaker. Voorafgaand aan de uitreiking geven de vijf genomineerden een kort college.