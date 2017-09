Sonja de Leeuw gekozen tot lid van de Academia Europaea

SONJA DE LEEUW

De Leeuw is hoogleraar Nederlandse televisiecultuur in internationale context. Ze was de drijvende kracht achter de projecten binnen EUscreen. Ze is pionier op het gebied van digital televisie-erfgoed in Europa. In de EUscreen-projecten is gedigitaliseerd televisie-erfgoed vanuit heel Europa bijeen gebracht, en gecontextualiseerd in het licht van een Europese televisiehistoriografie. Daarbij gaat het zowel om de geschiedenis van Europa zoals gerepresenteerd op televisie in verschillende Europese landen als om de ontwikkeling van televisie in Europese landen vanuit een vergelijkend perspectief. Uitgangspunt is dat Europees televisie-erfgoed een belangrijke bron kan zijn van een gevoel van Europees (cultureel) burgerschap. Daartoe wordt samengewerkt met andere Europese academische mediastudies partners, televisie-erfgoed instellingen, zoals omroeparchieven, en computer studies. Voorts is zij betrokken bij onderzoek in het kader van CLARIAH (mediastudies en Digital Humanities).

De Leeuw is voorzitter van de EUscreen Foundation en medeoprichter en medehoofdredacteur van het e-journal VIEW. Journal of European television history and culture; zij is bovendien lid van de Scientific Board van DARIAH-EU en lid van de Advisory Board van het Digital Humanities Lab DK in Denemarken.