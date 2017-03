Sex on screen: verslag van Pop Culture Matters met Linda Duits

Schaars geklede vrouwen in muziekvideo's, seksueel getinte songteksten, films met intieme scens met zweepjes en maskers, media-uitingen die we allemaal wel kennen. Media-uitingen die vaak ook het mikpunt van kritiek zijn. In de lezingenreeks Pop Culture Matters van Studium Generale wordt de rol van popcultuur in de samenleving onderzocht. In de eerste lezing spreekt dr. Linda Duits (media - en cultuurwetenschappen) over seks op het scherm. De discussie over seks, pornoficatie en seksuele objectificatie komt elke keer terug en blijft moeizaam. Duits legt uit hoe dit komt.