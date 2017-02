Precisiemeting aan grote eiwitcomplexen

De onderzoekers van de Universiteit Utrecht ontwierpen samen met ThermoFisher Scientific een nieuwe variant van de Orbitrap, een massaspectrometer die veel gebruikt wordt in de lifesciences. “We kunnen nu twee tot drie keer zwaardere eiwitcomplexen analyseren dan tot nu toe,” zegt Michiel van de Waterbeemd, promovendus en eerste auteur van het artikel in Nature Methods. “En met veel meer onderscheidend vermogen.”

Notoir lastig

De onderzoekers beschrijven dat ze nu nauwkeurige bepalingen kunnen doen van ribosomen, onderdelen in de cel die zorgen voor de productie van alle nieuwe eiwitten. Zelf zijn ribosomen opgebouwd uit een grote verzamelingen eiwitten en hele grote RNA-ketens. “Ribosomen meten was altijd een uitdaging, ze zijn heel complex,” vertelt Van de Waterbeemd. “En RNA meten met een massaspectrometer was tot nu toe notoir lastig, omdat het zout en metaal bindt en erg negatief geladen is.” De onderzoeksgroep wist deze technische problemen te omzeilen en legde de basis voor de nieuwe Orbitrap UHMR (ultra-high mass range).

Hiermee is het nu mogelijk om kleine afwijkingen in de samenstelling van verschillende ribosomen te detecteren. Ook is de resolutie zo goed dat de aanwezigheid van een extra eiwit bepaald kan worden. Van de Waterbeemd: “De ribosomen die wij onderzochten zijn afkomstig uit bacteriën. Als die in een slaaptoestand zijn, moeten de ribosomen geen eiwit aanmaken. Wij laten zien dat een ribosoom in die slaaptoestand komt door een relatief klein extra eiwit te binden. We weten ook waar het bindt en we zien dat ongeveer 20% van de ribosomen in die slaaptoestand zijn.”