Op naar de toekomst met Dynamics of Youth

De kronkelige weg voorwaarts

Hoe is het om aan het roer te staan van zo’n breed en vernieuwend onderzoeksthema? ‘Wat het spannend en ook meteen lastig maakt, is dat het traject ook voor mij niet altijd duidelijk was. Tot voor kort wisten we niet of we door konden gaan en in welke vorm. We probeerden mensen te motiveren om mee te doen, en ondertussen moesten we zeggen: ik weet niet precies hoe het gaat lopen. Dat vond ik soms ingewikkeld.’

Aan een duidelijke visie bij Kemner zelf heeft het nooit ontbroken: het idee voor de hub KinderKennisCentrum had ze al vanaf het begin. En de weg naar de toekomst is weliswaar kronkelig, maar levert ook mooie dingen op: ‘We verkeren in een enorme luxepositie. De dingen die wij belangrijk vinden kunnen we nu echt gaan doen. We bouwen iets nieuws op in een bestaande organisatie – het is bijzonder dat we in behoorlijke mate zelf keuzes kunnen maken.’