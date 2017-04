Universiteiten: kijk op een nieuwe manier naar maatschappelijke impact en pas beleid aan

Carlos Moedas, Europees Commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie, stelde in oktober 2016 dat impact een van de drie kernwaarden voor Europese onderzoeksprogramma’s moet zijn, naast excellentie en openheid. Prof. dr. Wiljan van den Akker (directeur Centre for the Humanities) en dr. Jack Spaapen (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) hebben op verzoek van de League of European Research Universities (LERU) het position paper Productive interactions: societal impact of academic research in the knowledge society opgesteld. Zij stellen dat universiteiten op een nieuwe manier naar maatschappelijke impact moeten kijken en hun beleid daarop moeten aanpassen.

Impact

De discussie rondom maatschappelijke impact van de universiteit en specifiek onderzoek is in de afgelopen jaren belangrijker geworden en zal in de komende tijd sterk toenemen. Wat dragen universiteiten nu eigenlijk bij aan de kennismaatschappij, hoe kunnen zij meehelpen om globale en maatschappelijke problemen op te lossen?

In het paper reflecteren de auteurs op de gevolgen van de nadruk op maatschappelijke impact van onderzoek. Zij analyseren de hedendaagse context: hoe wordt de discussie over impact aan universiteiten momenteel gevoerd en hoe wordt die omgezet in beleid? Ook worden de gevolgen voor het onderzoeksklimaat besproken, van onderzoekers en financiers tot overheden en stakeholders. Traditionele, kwantitatieve methoden om impact te meten, zoals H-indexen en bibliometrie, voldoen niet langer. In plaats daarvan moet er meer gebruik worden gemaakt van bestaande, kwalitatieve methoden, zoals narratives en case-studies.