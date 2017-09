De Antarctische ijskap verloor 1,2 miljoen jaar geleden een derde van zijn massa

De Antarctische ijskap kan een derde van zijn massa verliezen tijdens warme interglaciale perioden. Een internationaal team van wetenschappers, geleid door het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, heeft bewijs gevonden voor een zeespiegelhoogte die drie keer hoger is dan de huidige ijskapmodellen voorspellen voor een geologische tijdperk tussen twee ijstijden in, zo'n 1.2 miljoen jaar geleden. Bas de Boer, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, ontwikkelde de nieuwe ijsmodellen die in het onderzoek gebruikt werden. De resultaten zijn op 28 augustus gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift 'Quaternary Science Review'.

De resultaten uit dit onderzoek wijzen op de instabiliteit van de Antarctische ijskap tijdens perioden tussen twee ijstijden in (interglaciale perioden). Het levert sterke nieuwe feiten op die bijdragen aan de lopende discussie over in welke mate smeltend Zuidpoolijs bijdraagt aan de stijging van de zeespiegel als gevolg van klimaatverandering. "Dit nieuwe resultaat laat opnieuw zien dat de Antarctische ijskap behoorlijk instabiel is en zeker in staat is om enorme massa’s gesmolten ijs los te laten”, zegt NIOZ hoofdonderzoeker Dr. Paolo Stocchi. "Het reconstrueren van het geologische verleden helpt ons om de mate en de snelheid van de processen beter te begrijpen die reageren op smeltend ijs als gevolg van opwarming van de aarde. Hierdoor kunnen we beter voorspellen wat er in de toekomst gebeurt en zo de best mogelijke beschermings- en beleidsmaatregelen nemen."

Het was een stalactiet in een druipsteengrot die de onderzoekers leidde naar nieuwe informatie over variaties in de hoogte van de zeespiegel in het Midden-Pleistoceen. Deze “Custonaci stalactiet” werd gevonden in een kalkgrot in Noord-West-Sicilië in Italië en verschafte de onderzoekers bewijs voor vier grote overstromingen in dit geologische tijdvak. Tijdens de laatste overstroming heeft zich koraal afgezet op de stalactiet. De leeftijd van de koralen op de Custonaci stalactiet wordt geschat op 1.123 miljoen jaar (gebaseerd op Uranium / Thorium verhoudingen en Strontium 87/86 isotoop verhoudingen). Daarmee is de Custonaci stalactiet de oudste druipsteen met onderbrekingen die duiden op grote overstromingen in het Midden-Pleistoceen.