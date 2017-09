Waterkracht kan in potentie halve wereld voorzien van elektriciteit

Potentieelschatting slecht toegankelijk

Voorheen kwam de meeste informatie over de wereldwijde bijdrage van waterkracht van enquêtes van nationale overheden. De onderliggende onderzoeksmethode was veelal onbekend en van uiteenlopende kwaliteit. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Wageningen University & Research hebben dit flink verbeterd met een consistente methodologie die met behulp van zeer hoge resolutiekaarten bijna vier miljoen individuele locaties over de hele wereld evalueert. Op deze manier vonden de onderzoekers 60.000 geschikte locaties die samen, in potentie, 9.49 PWh/jr (petawattuur per jaar) kunnen leveren. Ter vergelijking, het wereldwijde elektriciteitsverbruik in 2016 is ongeveer twintig PWh/jr.

Voor- en nadelen

Voor ontwikkelde regio's zoals Europa of Noord-Amerika geven de bestaande enquêtes een redelijk beeld van het waterkrachtpotentieel. Maar dit is anders voor ontwikkelingsregio's, zoals Afrika en Azië, waarvoor vrijwel geen goede gegevens beschikbaar zijn. De Utrechtse onderzoekers laten zien dat er in Afrika, Zuid-Amerika en Azië nog zo’n 5 PWh/jr economisch geproduceerd kan worden. Er kleven echter ook nadelen aan waterkracht, zoals voor natuur en broeikasgasemissies. Zo produceren sommige waterreservoirs bijvoorbeeld methaan, wat een negatieve impact heeft op het klimaat. De onderzoekers hebben zich in deze studie alleen gefocust op het energiepotentieel, maar ze menen dat deze nieuwe inzichten waardevol zijn in het vinden van gebalanceerde oplossingen die rekening houden met klimaat, mensen en biodiversiteit.

Input voor klimaatstudies

"Voor deze schattingen hebben we zeer gedetailleerde kaarten met hydrologische gegevens gebruikt”, zegt energieonderzoeker David Gernaat van de Universiteit Utrecht, hoofdauteur van het artikel. “Alternatieve schattingen waren ofwel transparant, of veel minder gedetailleerd. Omdat ik bij zowel het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) als de Universiteit Utrecht werk, kan ik beleidsrelevante onderzoeksvragen identificeren en de methodes ontwikkelen om die vragen te beantwoorden".

PBL en de Universiteit Utrecht werken samen aan dit soort integrale evaluatiestudies en kijken naar responsestrategieën voor klimaatverandering. Prof. dr. Detlef van Vuuren, die samen met Gernaat aan deze studie heeft gewerkt, bevestigt: "Deze nieuwe informatie over waterkracht kan bijzonder nuttig zijn voor wereldwijde energiemodellen, waaronder die worden gebruikt voor het International Panel on Climate Change (IPCC)."

Publicatie

Gernaat, David EHJ, Patrick W. Bogaart, Detlef P. van Vuuren, Hester Biemans, Robin Niessink. (2017). High-Resolution Assessment of Global Technical and Economic Hydropower Potential. Nature Energy. doi:10.1038/s41560-017-0006-y