Universiteit Utrecht opent portrettengalerij vrouwelijke hoogleraren

Collegevoorzitter Marjan Oudeman, benadrukte bij de opening van de portrettengalerij op maandag 6 maart: “De Universiteit Utrecht vindt diversiteit heel belangrijk en wil gelijke kansen bieden aan mensen, ongeacht gender of etnische achtergrond. Honderd jaar geleden had Utrecht een primeur met de eerste vrouwelijke hoogleraar in de persoon van Johanna Westerdijk. Anno 2017 zijn we nog niet waar we zijn willen qua diversiteit, maar zijn er gelukkig al wel veel meer vrouwen die de hoogste sport op de wetenschappelijke ladder bereikt hebben. Die vrouwen eren we met deze portrettengalerij.”

Zaal 1636 wordt veel gebruikt voor promotieborrels en andere academische feestelijkheden. De universiteit wil zoveel mogelijk mensen de gelegenheid geven om de wand met 122 fotoportretten te bekijken, daarom is de zaal op 8 maart de hele middag open.

Westerdijkjaar

Op 10 februari 2017 was het 100 jaar geleden dat Johanna Westerdijk haar oratie hield aan de Universiteit Utrecht als eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland. Ze was hoogleraar in de fytopathologie (plantenziektekunde) en directeur van het Centraalbureau voor Schimmelcultures (nu het Westerdijk Institute).

Met een scala aan andere activiteiten wordt dit jaar de veelzijdigheid van Johanna Westerdijk belicht: als excellente docent en onderzoeker, als spil in een internationaal netwerk, als rolmodel voor vele vrouwelijke onderzoekers en als markante persoonlijkheid. Kijk voor meer informatie op www.uu.nl/westerdijk.

