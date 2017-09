Muziek ontmoet wetenschap in ‘Music by Oceans’

“Het is een manier om radicaal anders met onze data om te gaan”, vertelt oceaanonderzoeker Erik van Sebille. Hij maakt voor zijn onderzoek gebruik van gegevens uit de Argo-sondes, die een kilometer diep in de oceaan drijven en elke tien dagen aan het zeeoppervlak komen om de verzamelde gegevens via een satellietverbinding door te sturen. Duizenden van die sondes verzamelen wereldwijd gegevens over de oceanen en oceaanstromingen.

“Er komen ontzettend veel gegevens uit die sondes,” vervolgt Van Sebille, “en op dit moment komen we niet verder dan het maken van mooie plaatjes en infographics. Hoe kunnen we onze andere zintuigen gebruiken om met die data om te gaan? Kunnen we iets horen dat we niet kunnen zien?”