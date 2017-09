'Kasboekje van Nederland’ van start

In 2018 op televisie...

“We verzamelen oude persoonlijke documenten en verhalen”, zegt Gelderblom. Het materiaal dat we ophalen wordt onderdeel van de zesdelige tv-serie 'Kasboekje van Nederland' die vanaf 29 maart 2018 te zien zal zijn op NPO2. Per aflevering staat een thema centraal en wordt een link gelegd met de actualiteit. De televisieserie krijgt een documentair karakter en laat door persoonlijke, concrete en herkenbare regionale verhalen zien hoe Nederlanders nu én vroeger met hun geld omgingen. Rond de uitzendingen wordt er nog een aantal roadshows op verschillende plekken in Nederland georganiseerd. Bij de serie wordt ook een website ontwikkeld waarop de verzamelde documenten en verhalen in context gezet worden. Gelderblom: "zo brengen we de financiële geschiedenis van Nederland in kaart.”

...en tot 2020 online

“Vanaf maart 2018 nodigen we mensen uit om persoonlijke verhalen met ons te delen door het uploaden van foto’s van documenten en/of tekstbestanden op de website van het project,” zegt Gelderblom. “Wij zijn op zoek naar alle documenten die laten zien hoe mensen vroeger met geld omgingen, of het nu kasboekjes of brieven zijn, vakantiezegels of oude polissen." Met een thematische opzet, biedt de site gebruikers straks verhalen, interviews, film- en videofragmenten, fotomateriaal, visuals van diverse documenten en een helder, kort historisch overzicht. De kasboekje-website blijft nog tot 2020 online zodat de wetenschappers na afloop van de serie hun met analyses van de verzamelde gegevens kunnen delen.