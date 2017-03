Docent Economie Alexei Karas wint Docentenprijs 2016-2017

Ingmar Swart studeerde en promoveerde in Utrecht, en is inmiddels Universitair Docent Scheikunde en Natuurkunde. De jury was onder de indruk van de visie van Ingmar op lesgeven en leren, waarbij het combineren van onderzoek en onderwijs het uitgangspunt is. Hij past dat op zo’n manier toe dat zijn studenten ook daadwerkelijk interesse krijgen in wetenschappelijk onderzoek. Ingmar legt ingewikkelde concepten helder uit, hij schetst het belang ervan voor de praktijk en toont hoe deze kennis kan worden toegepast. Hij betrekt studenten actief bij het onderzoek, zelfs zijn bachelor studenten vervullen een volwaardige rol in zijn onderzoeksgroep.

Bij het lesgeven combineert Ingmar als vanzelfsprekend klassieke lesmethodes, met innovaties als stemtools en pencasts. Dit zijn niet alleen gimmicks, ze dragen echt bij aan het leren en ervaren door studenten. Via pencasts kunnen studenten bijvoorbeeld zien hoe Ingmar een wiskundig probleem op papier uitwerkt en tegelijkertijd zijn stem horen die het probleem uitlegt. Zo kunnen studenten op hun eigen tempo leren, ze begrijpen de stof beter en het scheelt tijd in de les die aan andere zaken besteed kan worden.

De jury omschrijft Ingmar als een rijzende ster in de Universiteit Utrecht, looft zijn passie voor het onderwijzen van de onderzoekers van de toekomst en is onder de indruk van de senior taken die hij reeds vervult, zoals voorzitter van de examencommissie Scheikunde. “Maar weinig docenten staan zo dicht bij het lab en helpen bij de persoonlijke ontwikkeling van een student op het gebied van kritisch wetenschappelijk denken en het vergroten van academische vaardigheden.”

Aldus Angela Melcherts namens USS Proton