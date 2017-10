Alexander Schönhuth benoemd tot hoogleraar Genome Data Science

Alexander Schönhuth (1971), is een vooraanstaand expert op het gebied van bioinformatica en data science. Dankzij zijn – voor het onderzoeksveld originele - wiskundige achtergrond, speelt hij een grote rol in de ontwikkeling van nieuwe algoritmische methoden.

Vidi-grant

Met de Vidi-grant die hem in 2013 werd toegekend, levert hij een belangrijke bijdrage aan het ‘Genoom van Nederland’ project. Enkele resultaten werden gepubliceerd in high impact journals, wat voor informatica-onderzoek vrij uitzonderlijk is.

Genetische varianten

Dit Vidi-onderzoeksproject, 'A Dutch encyclopedia of genetic variation', richt zich op nieuwe, veelbelovende statistische methoden om DNA-verschillen te ontdekken. Schönhuth gebruikt deze methoden om structurele variaties op te sporen in de terabytes aan genetische data uit het Genoom van Nederland-onderzoek, in het bijzonder van moeilijk te onderscheiden genetische varianten.

Wiskunde

Schönhuth studeerde wiskunde aan de Universiteit in Keulen en promoveerde daar bij het Centrum voor Toegepaste Computerwetenschappen, waar hij kennismaakte met bioinformatica en data science . Daarna zette hij zijn loopbaan in dit onderzoeksveld voort, eerst als postdoc aan de Steven Fraser University in Canada en vervolgens aan de University of California in Berkeley. In 2010 accepteerde hij een aanbod van het Centrum Wiskunde & Informatica in Amsterdam.

Betrokken docent

Schönhuth zal verbonden zijn aan de Bioinformatica groep van prof. Berend Snel en van daaruit aan het Utrecht Bioinformatics Center en Utrecht Life Sciences. Hij zal zowel een bijdrage leveren aan het onderzoek als aan het onderwijs. Hij geldt als een betrokken docent en was onder meer co-promotor van vier promovendi.



