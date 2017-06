Verdrinking van de Mekongdelta dreigt door bodemdaling

Grondwateronttrekking een belangrijke oorzaak van bodemdaling

In de publicatie Impacts of 25 years of groundwater extraction on subsidence in the Mekong delta, Vietnam laten de onderzoekers zien dat grondwateronttrekking een belangrijke oorzaak is van de bodemdaling in de Mekongdelta. Het 3D grondwatermodel is gebaseerd op geologische en geotechnische data, grondwaterstandmetingen en is vergeleken met hoogtemetingen door satellieten.

“Het is de eerste keer dat een delta van deze grootte is gemodelleerd om bodemdaling te berekenen”, vertelt Philip Minderhoud, promovendus bodemdaling. “Uit onze studie blijkt dat de delta 1-3 cm per jaar zakt en dat deze snelheid toeneemt. Op sommige plekken zien we zelfs een daling van 25-35 cm in de afgelopen 25 jaar. Het laat zie hoe groot dit sluipende probleem is, zelfs groter dan wij verwachtten." Dat bodemdaling verstrekkende gevolgen heeft voor de leefbaarheid in de Mekongdelta begint langzaam door te dringen in Vietnam. De onttrekkingen van grondwater voor drinkwater, landbouw en vis- en garnalenkwekerijen, zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de sterke bodemdaling.