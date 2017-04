Oudste Nederlandse keverfossiel ontdekt

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht en de werkgroep Muschelkalk Winterswijk vonden onlangs een keverfossiel in de steengroeve in Winterswijk. Het fossiel, een overblijfsel van het dekschild van de kever, is bijna een kwart miljard jaar oud en daarmee het oudste Nederlandse keverfossiel.

Een bijzondere ontdekking, vertelt paleontoloog Jelle Reumer van de Universiteit Utrecht bij het NOS-Radio 1-Journaal (vanaf 53:33). Enkele miljoenen jaren daarvoor was namelijk bijna al het leven op aarde uitgestorven, en zat ten tijde van het kevertje in een herstelfase. Ook de Volkskrant berichtte over de ontdekking.