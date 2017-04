Jelle Reumer krijgt ereprijs als ‘promotor van stedelijke natuur’

Paleontoloog Jelle Reumer van de Universiteit Utrecht krijgt op 19 mei de Groeneveldprijs uitgereikt voor zijn enthousiaste manier van delen van zijn passie: de stedelijke natuur. Ook Kees Moeileker, die Reumer in 2015 opvolgde als directeur van het Rotterdamse Natuurhistorisch Museum, krijgt de prijs uitgereikt.

Sprankelende presentatie

“De sprankelende presentatie van wetenswaardigheden over de natuur, in het bijzonder de stedelijke natuur zijn de aanleiding voor de uitreiking van de Groeneveldprijs. De speelse wijze waarop ogenschijnlijke triviale details over de natuur tot een verdiept inzicht leidt is een kenmerkende aanpak van beide laureaten”, aldus de jury van Stichting Groeneveld.

Vertebrate Paleontologie

Jelle Reumer was vanaf 1987 directeur van het Rotterdamse Natuurhistorisch Museum en werd in 2015 in die functie opgevolgd door Kees Moeliker die daar al vanaf 1989 als curator werkzaam was. Tevens is Reumer al jaren verbonden aan de Universiteit Utrecht als hoogleraar Vertebrate Paleontologie.

Boek

Eind 2016 publiceerde Reumer het boek Kijk waar je loopt! over de wonderlijke en omvangrijke wereld van fossielen in de stad.