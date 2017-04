Onze hersengolven laten zien hoe leuk we elkaar vinden

Een team neurowetenschappers heeft scholieren in een klaslokaal, die EEG-headsets droegen, onderzocht. Wat blijkt? Aan de synchronisatie van de hersengolven van deze leerlingen is te zien hoe leuk ze het vak vinden en hoe leuk ze elkaar vinden. Suzanne Dikker, verbonden aan de Universiteit Utrecht en New York University, maakt deel uit van het team. “Wanneer de hersengolven van de één synchroniseren met een ander, dan lijkt dit een goede voorspeller over hoe goed we het met elkaar kunnen vinden.” Dikker is eerste auteur van het artikel in Current Biology waarin de resultaten van het onderzoek staan.

De wetenschappers hebben gebruik gemaakt van een nieuwe methode om hersenactiviteit te meten. Hersenonderzoek wordt vooral in het laboratorium gedaan, meestal met één of maximaal twee personen tegelijk. Dit team voerde groepsmetingen uit in een natuurlijke omgeving: een klas op een middelbare school. In elf sessies werd de hersenactiviteit van een groep van twaalf scholieren en hun docent gemeten, verspreid over één semester. De metingen zijn uitgevoerd tijdens de biologieles, waarbij de leerlingen EEG-headsets droegen.

De onderzoekers vergeleken de EEG-metingen van leerlingen met elkaar en keken vervolgens naar de factoren die wellicht een rol kunnen spelen om gesynchroniseerde hersenactiviteit te verklaren. Naast de EEG-meting kregen de leerlingen vragenlijsten waarin onder meer gevraagd is wat ze van verschillende onderwijsstijlen vinden en hoe geconcentreerd ze van dag tot dag zijn.