Nieuw werkingsmechanisme kankermedicijnen op het spoor

Veel vormen van kanker zijn tegenwoordig goed te behandelen met een operatie of bestraling. Maar als de tumor elders weer opduikt door uitzaaiingen, of metastasen, is behandeling vaak moeilijker. Dát remmen is een belangrijk doel van nieuwe medicijnen. “Om vanuit de oorspronkelijk tumor via het bloed naar andere organen te gaan moeten tumorcellen zich voortbewegen,” legt onderzoeksleider en hoogleraar Celbiologie Anna Akhmanova uit. “Ze moeten door vezels van het bindweefsel heen zien te kruipen.” Daarbij zijn microtubuli van belang. Akhmanova’s onderzoeksgroep richt zich speciaal op deze kleine buisjes die zich in elke lichaamscel bevinden en daar tal van functies uitoefenen.

3D-versie

Microtubuli zijn onder meer betrokken bij de celdeling, en zijn daarom al een doelwit voor kankertherapie. Zo remt bijvoorbeeld het middel paclitaxel (beter bekend onder de merknaam taxol) de celdeling door de aanmaak van microtubuli te verstoren. Onderzoek daarnaar is vooral uitgevoerd met cellen die gekweekt werden in een plat vlak. Akhmanova keek wat er gebeurt onder invloed van dergelijke medicijnen in een driedimensionale omgeving. “In een schaaltje zien cellen eruit als een soort platte pannenkoekjes. Daar zie je met name effect op de celdeling. In de weefselmatrix die wij gebruiken, krijgen de cellen een hele andere vorm: de cel is dan langwerpig en heeft lange uitlopers die zich verderop vastgrijpen. Wanneer je in die 3D-versie de microtubuli remt, kunnen ze geen uitlopers meer maken en zich niet meer verplaatsen.”

Trend

Samen met wetenschappers van het UMC Utrecht toonde Akhmanova ditzelfde principe aan in een proefdiermodel. Daar groeiden de tumoren wel, maar verplaatsten de tumorcellen zich veel minder goed. De onderzoekers toonden aan welke eiwitten en genen bij dit proces van belang waren. “Het lijkt erop dat je op deze manier de vorming van metastases kunt afremmen of zelfs voorkomen.” zegt Akhmanova.