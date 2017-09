Medicatie is vaak gebruiksonvriendelijk voor oudere patiënten

De gebruiksvriendelijkheid van geneesmiddelen moet aanzienlijk verbeterd worden. Dat zegt farmaceutisch onderzoeker Kim Notenboom van de Universiteit Utrecht. Zij deed onderzoek naar de problemen die ouderen ervaren bij hun medicijngebruik en promoveert op 27 september op dit onderwerp.

Een pil uit de blister drukken, een tablet doormidden breken of het openen van de verpakking: het levert oudere medicijngebruikers erg vaak problemen op. Kim Notenboom onderzocht 59 zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar of ouder. Het overgrote deel van die onderzoeksgroep (95 procent) had minimaal één praktisch probleem bij het gebruik van zijn of haar medicatie. In tien gevallen zorgden deze problemen mogelijk voor een verslechtering van de gezondheid van de patiënt.