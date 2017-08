Hoe een beetje water een geologische ophef veroorzaakt

Toonaangevend en grensverleggend onderzoek

Met de inzichten uit de elektronenmicroscopie kon het onderzoeksteam de minuscule poriën modelleren door computersimulaties uit te voeren die de beweging van watermoleculen kunnen nabootsen. Zo konden ze zien hoe het water door de kleine poriën beweegt als reactie op de chemische reacties die plaatsvinden. Coauteur professor Bjørn Jamtveit van de Universiteit van Oslo vertelt: “Op deze kleine schaal gelden allerlei andere natuurkundige wetten die beschrijven hoe dingen op elkaar reageren”.

Jamtveit vervolgt: “Hoewel deze kleinschalige fenomenen grote interesse opwekken in de materiaalwetenschappen, is nog niet bekend hoe belangrijk dit is voor de aardwetenschappen. Dit onderzoek is toonaangevend en grensverleggend in hoe fenomenen op nanoschaal geologische processen in de aarde beïnvloeden. Deze resultaten vertegenwoordigen de baanbrekende vooruitgang in het onderzoek naar de dynamiek van vloeistof-rots-interacties.”

Publicatie

Plümper O., Botan A., Los C., Liu Y., Malthe-Sørenssen A., Jamtveit B. (2017) Fluid-driven metamorphism of the continental crust governed by nanoscale fluid flow. Nature Geoscience