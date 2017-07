Chemische route levert elektronische schakelingen van grafeen met atomaire precisie

Essentiële elektronische componenten zoals een diode en tunnel-barrière, kunnen met atomaire precisie ingebouwd worden in stroomdraden van grafeen. Resultaat is een werkende elektronische schakeling met een supersnelle geleiding. Dit laten scheikundigen van de Universiteit Utrecht zien samen met collega’s van de TU Delft en de Universiteit van Aalto in Finland. Hun bevindingen zijn gepubliceerd in Nature Communications van 25 juli.

Vanwege de vele aantrekkelijke eigenschappen van het ‘wondermateriaal’ grafeen, wordt wereldwijd naarstig gezocht naar manieren om het toe te kunnen passen. Grafeen zelf heeft niet direct de eigenschappen om elektrisch te kunnen schakelen tussen bijvoorbeeld aan en uit. Daarvoor moeten dus slimme oplossingen worden bedacht. “Het mooie van onze oplossing is de atomaire precisie. Door de keuze van de uitgangsstoffen, kun je heel nauwkeurig het elektronische circuit bepalen”, legt onderzoekersleider Ingmar Swart van de Universiteit Utrecht uit.

Naadloze integratie

Het uitgangspunt zijn zogenoemde nanolinten of –draden van grafeen. Uit eerder onderzoek was bekend dat de elektronische eigenschappen afhangen van de atomaire breedte van het lint. Bij vijf atomen breed is het een gewone, maar wel extreem goed geleidende, stroomdraad. Met twee atomen erbij is het lint een halfgeleider. “Wat wij nu kunnen, is een naadloze integratie van zo’n draad van vijf atomen breed en een lint van zeven atomen breed. Daarmee heb je een metaal-halfgeleiderovergang, oftewel een diode”, aldus Swart