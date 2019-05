Festival Europa bereidt jou in korte colleges, interviews, een lijsttrekkersdebat, optredens en experimenten rondom thema’s als veiligheid, populisme, migratie, duurzaamheid en activisme optimaal voor op de Europese verkiezingen op 23 mei aanstaande. Het wordt georganiseerd door de Universiteit Utrecht en TivoliVredenburg in samenwerking met de Gemeente Utrecht.

Kom – vijf dagen voor de Europese verkiezingen - met een drankje in je hand luisteren naar gesprekken met (oud)-politici, journalisten en wetenschappers over de belangrijkste verkiezingsthema’s en bekijk optredens van muzikanten, theatermakers en schrijvers over Europese kunst en cultuur. Een niet te missen festival voor eurolovers, -eurosceptici en iedereen daar tussenin!

De Brexit, de toekomst van de euro, de vluchtelingencrisis en klimaatverandering zijn het gesprek van de dag in de politiek en in de media. Welke rol spelen deze thema’s in andere Europese landen, wat is de invloed van Europees beleid en hoe kan jij zelf invloed uitoefenen?

Sprekers zijn onder meer:

Alex Brenninkmeijer

Madeleine de Cock Buning

Coen Teulings

Jan Terlouw

Ilja Leonard Pheijffer

Lieke Marsman

Marjolein van Heemstra

Lucas de Man

Kijk voor het uitgebreide programma en meer informatie op festivaleuropa.nl