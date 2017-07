Utrecht Summer School met 4000 studenten grootste van Europa

Directeur Jeroen Torenbeek: “De Utrecht Summer School begon 30 jaar geleden in het klein met een vak over Nederlandse geschiedenis en cultuur. Inmiddels is elke discipline vertegenwoordigd en melden zich elk jaar meer docenten die hun onderwijsaanbod graag willen uitbreiden met een zomercursus. Ook door nauw samen te werken met andere Europese universiteiten, zoals de Freie Universität in Berlijn, werken we aan een zo gevarieerd en aantrekkelijk mogelijk aanbod.”

Van Art History tot Wildlife Population Health

Er valt genoeg te kiezen voor de studenten. Dit jaar is de introductiecursus Art History, waarin studenten niet alleen in Utrecht college volgen, maar ook in Florence en Berlijn, erg populair. Cursussen op PhD-niveau zijn ook mogelijk, zoals Wildlife Population Health. In deze cursus vergaren promovendi en specialisten diergeneeskunde de epidemiologische en pathologische kennis die relevant is voor het beheer van natuurparken.

Beurzen voor jonge vluchtelingen

De summer school werkt dit jaar voor het eerst samen met InclUUSion. Dit nieuwe initiatief binnen de Universiteit Utrecht zorgt ervoor dat jonge vluchtelingen uit Nederlandse asielzoekerscentra onderwijs kunnen volgen aan de universiteit. De summer school biedt dit jaar aan 25 vluchtelingen uit landen als Syrië en Iran een volledige studiebeurs aan. Hierdoor wordt deze jongeren een stimulerende invulling van de zomer geboden en worden ze in staat gesteld zich voor te bereiden op een verdere opleiding in Nederland.

Openingsceremonie op 10 juli

In aanwezigheid van onder andere de rector van de Universiteit Utrecht, locoburgemeester Victor Everhardt en de ambassadeurs van de landen waaruit de meeste studenten komen wordt de summer school op 10 juli om 17:30 uur feestelijk geopend in de Janskerk. Daarbij zijn de docenten en de studenten die in Utrecht zijn aanwezig.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Utrecht Summer School, waaronder een volledig overzicht van alle cursussen, kunt u terecht op www.utrechtsummerschool.nl.