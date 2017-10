Terugkeer wolven in Nederland aanstaande

De opkomst van nieuwe diersoorten in ons land maakt velen enthousiast. We hoeven niet meer zo ver te reizen om wat wildlife te spotten. Toch zitten er ook keerzijden aan het samenleven met wilde dieren. Ze leven niet achter hekken en moeten op zoek naar voedsel. En waar is er meer overvloed voedsel dan in onze steden? Nu al vallen er in andere landen jaarlijks doden door ijsberen, tijgers en bruine beren. ''Misschien is stadsjager wel het beroep van de toekomst'', grapt Helmer.

Terugkerende wolven, bruine beren en lynxen vragen om een nieuwe houding tegenover de natuur. Hoe tolerant zijn we als er ineens een wolf of bruine beer bij ons in de achtertuin staat? Gaan we hekken met schrikdraad plaatsen en lopen we voortaan met pepperspray op zak of willen we het zo wild niet hebben?

