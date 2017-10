Smartphonegebruik in het verkeer: ‘We zijn verslaafd, en als we kijken, kijken we ook lang’

‘Meer verkeersongelukken, waarschijnlijk door smartphone’, kopten meerdere media vandaag. Het afgelopen jaar is het aantal verkeersongelukken op hoofdwegen in Nederland (opnieuw) flink gestegen, blijkt uit cijfers. Hoofddocent Experimentele psychologie Stefan van der Stigchel doet onderzoek naar aandacht en verbaast het niet: ‘We zijn verslaafd, en als we kijken, kijken we ook lang’.

Waarom is het in de buurt hebben van je mobieltje in het verkeer zo gevaarlijk?

‘Uit verschillende studies blijkt dat als je op je smartphone kijkt, je dat echt secondenlang doet. Dat is heel anders dan bijvoorbeeld het gebruik van de Tomtom, dat is voorspelbaar, je weet wat je te zien krijgt’.

Hoe komt het dat mensen ondanks campagnes toch op hun smartphone blijven kijken?

‘In de media wordt nog wel eens de indruk gewekt dat het alleen om het afgeleid worden door de geluidjes van je telefoon gaat, maar dat klopt niet helemaal. Het komt ook doordat je niet weet wat je krijgt. Daar zijn we verslaafd aan: het is variabel en soms is er dus een grote ‘beloning’, dat maakt het eigenlijk nog erger. De ene keer is het misschien een gewoon nieuwsbericht, maar dat het de andere keer misschien wel een bericht is van die leuke jongen of meisje die je gisteravond ontmoet hebt, maakt dat je elke keer toch gaat kijken’.