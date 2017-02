Sloffen van schimmels in ARTIS-Micropia

Lampen, vazen, stoelen en zelfs pantoffels. Dat maakte ontwerper Maurizio Montalti met de schimmelmaterialen die hij ontwikkelde samen met Han Wösten, hoogleraar Microbiologie van de Universiteit Utrecht. Vanaf nu zijn de verschillende voorwerpen te zien in ARTIS-Micropia onder de noemer Een Schimmelige Toekomst. De opstelling geeft een radicaal nieuwe kijk op schimmels en hun toepassing.

In het museum staan verschillende voorwerpen die Montalti ontwierp met materiaal op basis van het mycelium van schimmels. Hij ontwikkelde dat materiaal samen met het team van Wösten door schimmels op gecontroleerde wijze door allerlei soorten organisch materiaal te laten groeien. De stevige en lichte substantie die zo ontstaat, kon hij met behulp van een mal tot verschillende vormen bewerken. Zo produceert hij nu allerlei duurzame producten, variërend van bouwmaterialen tot gebruiksvoorwerpen, die traditionele, veelal vervuilende producten kunnen vervangen.

In Micropia zijn de voorwerpen vanaf nu voor het grote publiek te zien in een permanente nieuwe opstelling. Bezoekers leren er ook meer over schimmels, het productieproces en de mogelijkheden van het mycelium.