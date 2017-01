Op 11 januari was Prof. dr. Belle Derks (een van de designated chairs van strategisch thema Institutions for Open Societies) te gast bij Eva Jinek. Zij praatte met minister Bussemaker over de 5 miljoen euro die de minister wil vrijmaken voor het aanstellen van 100 extra vrouwelijke hoogleraren. In het interview legt Derks de nadruk op de rol van instituties als mentornetwerken en genderstereotypen in de systematisch lagere carrièrekansen van vrouwelijke wetenschappers.