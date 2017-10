Nieuwste dikmaker: licht

BETER SLAPEN

Dat licht effect heeft op processen in ons lichaam vertelt ook lichtontwerper Rogier van der Heide ons tijdens een eerdere lezing in de serie ‘En er was licht’. Voor zijn ontwerpen maakt hij dankbaar gebruik van dit soort onderzoek naar de invloed van licht en kleur op ons dagelijks leven. Zo wees ander onderzoek uit dat blauw licht de aanmaak van het hormoon melatonine - hetgeen ons helpt in slaap te vallen - verhindert. Van der Heide ontwierp daarom displays voor ziekenhuizen met een amberkleurige lichtbron, die de aanmaak van het melatonine hormoon juist stimuleert. Patiënten vielen hierdoor gemakkelijker in slaap en herstelden daardoor sneller.

TOEKOMSTBEELD

En dat biedt reden tot verder denken. Huidige technieken stellen ons in staat om licht bewust in te zetten en voortdurend te sleutelen aan de kwaliteit van ons dagelijks leven. Zo kan aandachttekort bij personen met ADHD verminderd worden door lichttherapie en heeft elke auto in de toekomst waarschijnlijk een blauw lampje die het in slaap vallen van de bestuurder tegengaat. Want hoewel licht ons vetter kan maken, heeft het ook veel positieve effecten op ons welzijn.

