Man werkloos? Vrouw doet extra huishoudelijk werk

Man raakt werkloos. Gaat hij dan meer in het huishouden doen? Ja, de Europese man pakt bij werkloosheid ruim 3 uur extra voor huishoudelijke taken per week. Opvallend: zijn vrouw, ongeacht of ze wel of niet werkt, gaat bij werkloosheid van haar man óók meer aan het huishouden doen. Ruim een uur extra. “En daarmee blijft de vrouw veel meer in het huishouden doen dan haar man. Zelfs als de man werkloos thuis zit”, concludeert hoogleraar Sociologie Tanja van der Lippe van de Universiteit Utrecht in het tijdschrift Work, Employment and Society.

Hoe gaat dat andersom? Dus als een vrouw werkloos raakt? De Utrechtse sociologe: “Dan gaat zij 4,4 extra uren besteden aan het huishouden. De werkloosheid van zijn vrouw zet de man niet aan tot extra huishoudelijk werk.”