Feike Sijbesma gekozen tot Alumnus van het Jaar van de Universiteit Utrecht

Sijbesma (1959) studeerde medische (moleculaire) biologie aan de Universiteit Utrecht. Hij maakte snel carrière en is sinds 2007 bestuursvoorzitter van DSM. Volgens de jury is Sijbesma een sterk voorbeeld van een bewuste ondernemer met een focus op milieu, duurzaamheid, voeding en leefomgeving. Hij gelooft dat bedrijven, naast winst en rendement, een grotere rol te vervullen hebben.

Inspiratiebron

Niet voor niks is hij op het World Economic Forum in het Zwitserse Davos uitgeroepen tot de belangrijkste aanjager van circulair ondernemen. Door de VN is hij uitgeroepen tot Humanitarian of the Year voor zijn strijd tegen ondervoeding. Recent heeft de Wereld Bank hem naast Kofi Annan benoemd tot Climate Leader. De jury oordeelt dat Sijbesma’s carrière een inspiratiebron is voor de studenten van de Universiteit Utrecht.