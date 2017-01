Elke week wordt de actualiteit gekoppeld aan een opname uit het archief van Studium Generale - Podium voor kennis & reflectie van de Universiteit Utrecht.

Jongeren die op lollige wijze poseren voor Holocaustmonumenten. Pijnlijk, maar het gebeurt. De Israelische schrijver Shahak Shapira plaatste opmerkelijke foto’s daarvan op zijn website. Wanneer je met je muis over de plaatjes gaat, wordt de achtergrond van de foto vervangen door een scene uit de oorlog. Zo zit de jongen die in originele foto jongleert tussen de zuilen van het Berlijnse Holocaustmonument ineens in een loopgraaf waar lichamen liggen opgestapeld. Het project heet ‘Yolocaust’ en is een aanklacht tegen de hedendaagse omgang met herdenkingen. Er zijn geen geschreven regels over hoe je je moet gedragen op een plek die bedoelt is voor herdenken, maar Shapira hoopt dat bezoekers ‘respectvoller omgaan met de werkelijke betekenis en draagwijdte van het monument, in plaats van het te gebruiken als achtergrond voor smakeloze selfies’. Ook fotograaf Roger Cremers legde al eerder in een fotoboek vast hoe mensen zich gedragen in Auschwitz, de grootste toeristische attractie van Polen.

Is het een gebrek aan historisch inzicht of empathie waardoor mensen zich soms ongepast gedragen? Tijdens de 4 mei lezing vertelde pedagoog prof. dr. Micha de Winter (UU) dat herdenken onderdeel is van de opvoeding. Het is cruciaal voor het behoud van de open democratie en de humane samenleving om ons menselijk vermogen tot empathie te cultiveren, te beginnen bij kinderen. Kijk de lezing terug.

Het Achterhuis, kamp Westerbork of Vught: na de oorlog zijn het plekken geworden waar we de Holocaust actief herinneren. Hoe ga je met deze plekken om? Op 12 april vertelt bij Studium Generale historicus prof. dr. Rob van der Laarse (UvA) over de nalatenschap van de Tweede Wereldoorlog in de lezing ‘Van Holocaust tot herinneringsoorlog’.