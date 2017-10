Wetenschappelijk onderbouwd stoppen met roken

Volgens verkopers en veel artsen heeft een elektronische sigaret nauwelijks nadelen. Het zou niet ongezond zijn en zorgt in ieder geval dat je niet naar de sigaret grijpt. Hoogleraar toxicologie Martin van den Berg is kritisch: "De nicotine in de e-sigaret is niet onschuldig, het is verslavend en je kunt er bijvoorbeeld hart- en vaatziekten van krijgen."

