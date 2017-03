Wetenschap in verkiezingstijd

Woensdag is de dag die je wist dat ging komen: we mogen naar de stembus. Velen dubben nog over de juiste keuze. In de verkiezingscampagnes en in de berichtgeving daaromheen gaat het voornamelijk over migratie en de ‘Nederlandse identiteit’. Een aantal andere onderwerpen blijven onderbelicht, maar zijn wel belangrijk. Eén daarvan is wetenschap. Op de Kennis van Nu en op Nemo Kennislink nemen journalisten de partijprogramma’s onder de loep. Wat blijkt? Wetenschap speelt nauwelijks een rol in de visie en plannen van de meeste partijen. Bij de PVV lijkt wetenschap een linkse hobby die valt onder het kopje ‘enz’. In hun beruchte a4-tje staat “Geen geld meer naar ontwikkelingshulp, windmolens, kunst, innovatie, omroep, enz.” Een aantal partijen noemt wel wetenschap, maar met een partijtint. Zo wil de VVD samenwerking tussen bedrijfsleven en wetenschap. De enige partij die spreekt over concrete bedragen die richting de academie gaan is D66, die wil een miljard extra investeren in (fundamenteel) onderzoek en dat laten doorgroeien tot 1% van het BBP.

Tijdens de verkiezingen en debatten is er misschien weinig aandacht vanuit de politiek voor de wetenschap, maar de vanuit de wetenschap is er wel veel aandacht voor de verkiezingen. Zo zouden politici inzichten kunnen gebruiken uit de neurobiologie blijkt uit deze lezing van neurowetenschapper dr. Ben Seymour. Ook Studium Generale van de UU draagt een steentje bij. Aan de vooravond van de verkiezingen kijken we met politiek filosofen dr. mr. Irena Rosenthal (UvA) en prof. dr. Evert van der Zweerde (RUN) naar het lijsttrekkersdebat op 14 maart. Zij analyseren deze avond de campagnes, retoriek en staat van de democratie. Kom je ook naar dit Filosofisch Café?