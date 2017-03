Werking oeroude biologische klok ontdekt

Een team van Nederlandse en Duitse onderzoekers onder leiding van Albert Heck en Friedrich Förster van de Universiteit Utrecht, heeft de werking ontdekt van één van de oudste biologische klokken ter wereld, cruciaal voor het leven op aarde zoals wij dat nu kennen. Het gaat om de biologische klok van cyanobacteriën, de eerste organismen op aarde die via fotosynthese zuurstof produceerden. De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd in Science van 17 maart.

Dankzij hun biologische klok konden cyanobacteriën overdag via fotosynthese zonlicht omzetten en zuurstof produceren. Hierdoor vond de omslag plaats naar de zuurstofrijke atmosfeer, waardoor het leven op aarde zich kon ontwikkelen. De biologische klok van cyanobacteriën is weliswaar heel anders dan die van mensen, maar zes jaar geleden werd ontdekt dat in onze rode bloedcellen een vergelijkbaar proces plaatsvindt. Het evolutionaire belang van dit naar schatting één miljard jaar oude systeem is dus groot.

Reageerbuisje

Al tien jaar geleden ontdekten onderzoekers dat de biologische klok van cyanobacteriën bestaat uit maar drie eiwitcomponenten: KaiA, KaiB en KaiC. Zij zijn de bouwstenen – de radertjes en tandwielen – van een ingenieus raderwerk, zoals in een Zwitsers klok. Japanse wetenschappers lieten in 2005 in Science zien dat een oplossing van deze drie componenten in een reageerbuisje waaraan wat energie werd toegevoegd, dagenlang een 24-uurs cyclus draaide. Maar ondanks de relatieve eenvoud van het systeem, lukte het onderzoekers niet de precieze werking te doorgronden.