Werkdruk: te is nooit goed

Uit een enquête van het CBS onder veelvoorkomende beroepsgroepen in Nederland blijkt dat veel werknemers een hoge werkdruk ervaren. Artsen, juristen, koks en basisschoolleraren ervaren de hoogste werkdruk. De aard van die werkdruk verschilt tussen de beroepsgroepen: koks geven aan dat zij vaak snel moeten werken, terwijl leerkrachten op de basisschool vaak te kampen hebben met veel werk.

Hoe werknemers hun werkdruk ervaren zegt niet alles over hun mentale welzijn. In haar lezing ‘Druk: te is nooit goed’ legt dr. Maria Peeters uit dat er vier verschillende emotionele toestanden zijn waarin werknemers kunnen verkeren. Naast burn-out zijn dat werkverslaafd, bevlogen en verveeld. Een te hoge werkbelasting is een van de factoren die meespelen in het ontstaan van een burn-out. Maar een te lage werkbelasting kan juist leiden tot verveling op het werk, de zogenaamde bore-out. De sleutel voor een gezonde en gelukkige werknemer schuilt dan ook in het vinden van de juiste balans. Meer weten? Kijk hier het verhaal van dr. Maria Peeters terug.

