Wereldwijd Earth System Governance netwerk vestigt zich in Utrecht

Het International Project Office van het Earth System Governance Project zal vanaf 2019 gevestigd zijn bij de Universiteit Utrecht. Dit zijn de twee partijen op 8 oktober 2017 overeengekomen.

Het Earth System Governance Project is het grootste wereldwijde onderzoeksnetwerk op het gebied van bestuursvorming en politiek in duurzaamheidbeleid. Het project herbergt een onderzoeksgemeenschap van ongeveer 400 officieel betrokken onderzoekers en meer dan tweeduizend duurzaamheidsonderzoekers en –beoefenaars. De afgelopen acht jaar was het International Project Office gevestigd in Lund in Zweden, maar die overeenkomst loopt in december 2018 af.

Universiteit Utrecht meest geschikt

De Universiteit Utrecht is een brede onderzoeksuniversiteit, wordt al ruim tien jaar als beste Nederlandse universiteit beoordeeld en heeft volgens de Times Higher Education wereldwijd de grootste impact met duurzame onderzoek. De universiteit investeerde de afgelopen jaren in een strategische oriëntatie naar duurzaamheid en institutionele analyse; de laatste twee jaar alleen al werden er tien nieuwe faculteitsposities op duurzaamheids- en milieubeheer geopend. Dit alles maakt de Universiteit Utrecht een zeer geschikte gastvrouw voor het Earth System Governance Project, dat opereert op het grensvlak van duurzaamheidsbelangen en beleidsmatige oplossingen.

Het International Project Office zal gedurende vijf jaar gevestigd zijn aan de Universiteit Utrecht, en wordt voor het grootste deel gefinancierd door de faculteit Geowetenschappen. Overige financiering komt van de strategische thema’s Pathways to Sustainability en Institutions for Open Societies.

Enthousiast over de samenwerking

“De duurzaamheidscrisis dwingt ons anders te gaan denken over nieuwe, effectieve maatregelen, variërend van lokaal tot wereldwijd niveau”, vertelt prof. dr. Piet Hoekstra, decaan van de faculteit Geowetenschappen. “Dit is voor zowel de faculteit als het Earth System Governance netwerk een onderwerp van groot belang. We kijken erg uit naar de samenwerking, en hopen veel leden uit het wereldwijde netwerk hier te mogen verwelkomen de komende jaren.”

Prof. dr. Frank Biermann, oprichter en voorzitter van het Earth System Government Project en hoogleraar Global Sustainability Governance aan de Universiteit Utrecht voegt daaraan toe: “We zijn enthousiast over de nieuwe en sterkere samenwerking met de Universiteit Utrecht. Ik kijk erg uit naar de komende paar jaar.”

Moderne faciliteiten

De overeenkomst is door beide partijen ondertekend en gaat per 1 januari 2019 in. Het kantoor zal op dezelfde plek komen te zitten als de Faculteit Geowetenschappen waar het de voordelen heeft van alle moderne faciliteiten van het Utrecht Science Park. Ook het Copernicus Institute of Sustainable Development, de kantoren van het Pathways to Sustainability programma en vele andere wereldleidende onderzoeksgroepen zitten daar gevestigd.

