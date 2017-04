'Wat zullen de komende 20 jaar brengen?'

Martha Grootenhuis

Martha Grootenhuis gelooft in generieke oplossingen. In interventies die op meer kinderen toegepast kunnen worden dan die waar zij bij betrokken is: kinderen met kanker. Haar onderzoeksgebied omvat medisch-traumatische stress en ‘coping’ (overlevingsmechanismen). Hoe kinderen en ouders omgaan met de chronische ziekte die hen getroffen heeft verschilt enorm. En hoewel Grootenhuis en haar groep zich richten op kinderen met kanker en hun families, is zij ervan overtuigd dat bepaalde interventies ook toepasbaar zijn op andere chronisch zieke kinderen.

Grootenhuis: “De problemen en hindernissen waar kinderen met kanker in hun dagelijks bestaan mee te maken hebben zijn vaak vergelijkbaar met die van kinderen met bijvoorbeeld diabetes.” Voor Grootenhuis is het onderzoeken en bedenken van generieke oplossingen om het leven van kinderen te verbeteren dan ook de belangrijkste reden om betrokken te zijn bij DoY.

Oplossingen voor alle kinderen

“Onze onderzoeksgroep en de DoY-wetenschappers vinden elkaar in het identificeren van welke kinderen in onze samenleving een risico lopen. Hoewel ik me richt op zieke kinderen, is het ons doel om zinnige oplossingen te ontwikkelen voor álle kinderen. We hebben jaren onderzoek gedaan naar hoe chronisch zieke kinderen en hun families omgaan met stress. Ons doel was altijd het zoveel mogelijk voorkomen van stress en van medische en sociale trauma’s. De resultaten en interventies gebaseerd op onze kennis, kunnen ook ingezet worden ten behoeve van gezonde kinderen.”

Eén loket