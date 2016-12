Wat is abnormaal?

Ben je slecht in borrelpraat? Kun je niet tegen het geluid van iemand die een appel eet? Sommige rare trekjes zijn ‘typisch jou’. Eigenzinnige eigenschappen zijn onderdeel van ons ‘ik’, maar té eigenzinnig en je valt buiten de groep. Té eigenzinnig en je bent abnormaal. Té eigenzinnig en misschien heb je wel een stoornis. In de lezingenreeks ‘Identiteit onbekend’ van Studium Generale legde filosoof prof. dr. Ingrid Robeyns uit dat we als samenleving hebben bepaald wat normaal en abnormaal gedrag is. Maar die begrippen zijn subjectief en veel te ingekaderd. Ze pleit dan ook om eens met een andere bril naar gedrag en identiteit te kijken. Hieronder een korte interview met Robeyns over normaal en abnormaal gedrag. De gehele lezing kun je ook terugkijken: 'Gewoon abnormaal'