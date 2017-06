Voorzitter Marjan Oudeman neemt afscheid van de universiteit

Collegevoorzitter Marjan Oudeman is op dinsdagmiddag 13 juni, ter gelegenheid van haar vertrek per 1 juli, geëerd met een afscheidssymposium. Oudeman maakte in november bekend ervoor te kiezen haar benoeming als voorzitter van het College van Bestuur niet met een tweede termijn te verlengen.

Tijdens het afscheid ‘Universiteit en arbeidsmarkt, nu en straks’, kwamen verschillende sprekers aan het woord, van studenten van Enactus en de Netherlands-Asia Honours Summer School, tot hoogleraar Arbeidseconomie Joop Schippers en de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Rabobank Wiebe Draijer. Oudeman werd geprezen om haar grote netwerk en het vermogen dat in te zetten voor verbindingen tussen de universiteit en de buitenwereld: met het bedrijfsleven, overheid en universitaire partners, in binnen- en buitenland.

Verbinding

Marjan Oudeman was sinds 2013 voorzitter van het College van Bestuur. Een voorbeeld van een verbinding die dankzij haar tot stand kwam is het CBBC, het joint research centrum: een samenwerking tussen de Universiteit Utrecht, de Rijksuniversiteit Groningen, de Technische Universiteit Eindhoven, NWO, de topsector chemie, het ministerie van Economische Zaken en met bedrijven als Shell, AkzoNobel en BASF. De collegevoorzitter heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van het Strategisch Plan 2016-2020 van de universiteit.

Marjan Oudeman werd per 1 juli 2013 benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht. Daarvoor was zij onder meer lid van het Executive Committee van Akzo Nobel en lid van het Executive Committee van Corus Group. Oudeman had in Utrecht onder meer in haar portefeuille Strategie, HR, Communicatie & Marketing en Valorisatie. Zij heeft daarnaast verschillende nevenfuncties, zowel in het bedrijfsleven als in de culturele/maatschappelijke sector.

De Raad van Toezicht is momenteel nog bezig met de procedure voor een opvolger voor Marjan Oudeman.