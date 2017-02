Het kabinet wil in een wettelijke regeling vastleggen dat ouderen die hun leven voltooid vinden hulp kunnen krijgen bij sterven. Deze regeling komt naast de huidige Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl). Ook D66-kamerlid Pia Dijkstra heeft dat voorgesteld. Maar valt dit te rijmen met de Grondwet en Europese grondrechtenverdragen? En wat zeggen de verschillende politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s over een voltooid leven-wet?

Janneke Gerards, hoogleraar Fundamentele Rechten, analyseert in dit stuk of er grondrechten in de weg staan van de plannen: Voltooid leven: grondrechten en hulp bij zelfdoding