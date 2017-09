Voedingssupplementen verminderen bij muizen symptomen Parkinson

Beïnvloeding via maag-darmen

Uit de ziektegeschiedenis van patiënten blijkt dat zij al jaren kampen met maag-darmklachten, voordat de motorische symptomen zich voordoen. Daarom onderzocht Perez Pardo of de ontwikkeling van de ziekte via maag-darmen te beïnvloeden is door bepaalde voedingssupplementen. In eerder onderzoek van de groep bleek dit voor autisme inderdaad zo te werken.

Verrast

De onderzoekers waren nu verrast door hoe groot het effect van deze voedingssupplementen was bij muizen voordat zij de ziekte van Parkinson kregen. “De muizen verloren slechts 20 procent van hun motorische functioneren, terwijl dat anders 50 procent zou zijn”, vertelt Perez Pardo. De voedingssupplementen remden ook de niet-motorische symptomen, zoals cognitieproblemen en darmontsteking, en normaliseerde de darmwerking.

Verbetering 60 procent

Bij muizen die al ziek waren, verbeterden de voedingssupplementen hun motorische functioneren met zo’n 60 procent. Het onderzoek van Perez Pardo laat zien dat dit komt doordat de nog overgebleven dopamine-producerende hersencellen beter gaan functioneren. Verder blijkt uit het onderzoek dat de voedingssupplementen de werking van de medicatie niet verstoord en mogelijk zelfs verbetert.

Voedingssupplementen

De voedingssupplementen die de muizen kregen zijn een mengsel van prebiotische vezels en essentiële bouwstoffen voor hersencellen. Prebiotische vezels zijn onverteerbare vezels die de groei en werking van bepaalde ‘goede’ darmbacteriën stimuleren.

Elkaar beïnvloeden

De uitkomsten van het onderzoek suggereren dat hersenen en darmen elkaar beïnvloeden bij het ontstaan en het verloop van de ziekte van Parkinson, aldus Perez Pardo. Hierbij lijken ontstekingen in de darm en veranderingen in de samenstelling van de darmbacteriën een belangrijke rol te spelen. Dit zou het effect van de voedingssupplementen kunnen verklaren.

Vervolgonderzoek

Hoe het allemaal precies werkt, weten de onderzoekers echter nog niet. Ook de vertaling van de resultaten naar echte Parkinson-patiënten is nog een grote stap. “We zijn daarom heel hard op zoek naar financiering voor vervolgonderzoek”, aldus promotor prof. Aletta Kraneveld.

Promotie