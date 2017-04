Vliegenthart Scriptieprijs voor Roel van den Broek

De jury roemt de kwaliteit en de toepasbaarheid van het onderzoek van Van den Broek. Uit het juryrapport: “De duidelijke probleembeschrijving, het feit dat Van den Broek een complete oplossing presenteert en de onberispelijke kwaliteit van de tekst van de scriptie heeft bijzonder veel indruk gemaakt op jury. De heldere, nauwkeurige en beknopte presentatie van het onderzoek viel bij alle juryleden op. Dit laat duidelijk de uitzonderlijke kwaliteiten van deze kandidaat zien.”

Eervolle vermeldingen

Eervolle vermeldingen gingen naar McGregor Drummond voor zijn scriptie ‘The effect of giant impactors on the magnetic field energy of an early Martian dynamo’ en Annemarieke Béguin voor haar scriptie ‘Micromagnetic Tomography in Practice’. Beide zijn alumni van de master Earth Structure and Dynamics.

Vliegenthart Scriptieprijs

Ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. Hans Vliegenthart in 2004 als voorzitter van het Utrechts Universiteitsfonds werd de Vliegenthart Scriptieprijs ingesteld. De prijs bestaat uit een bedrag van € 2.000,- en wordt bij toerbeurt uitgereikt in de disciplines Geesteswetenschappen, Life Sciences, Natural Sciences en Gammawetenschappen. Er worden jaarlijks maximaal twee eervolle vermeldingen à € 500,- uitgereikt. Het doel van de prijs is het stimuleren van excellentie onder afstuderende studenten.

Jury

De ingezonden scripties worden beoordeeld door een jury, die wisselend van samenstelling is, maar onder vast voorzitterschap staat van prof. dr. J.F.G. Vliegenthart (Emeritus hoogleraar Scheikunde). De jury van deze editie: prof. dr. Alfons van Blaaderen (Hoogleraar Scheikunde en Natuurkunde), prof. dr. Gerrit van Meer (Decaan Faculteit Bètawetenschappen), prof. dr. ing. Ruud J. Schotting (Hoogleraar Kwantitatief Watermanagement) en prof. dr. Sjoerd Verduyn Lunel (Hoogleraar Wiskunde).