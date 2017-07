Vier Utrechtse wetenschappers krijgen Rubiconbeurs

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) reikt een Rubicon Beurs uit aan vier wetenschappers die in Utrecht zijn gepromoveerd. De wetenschappers gaan met deze beurs onderzoek doen aan topinstituten in het buitenland en doen zo op internationaal niveau onderzoekservaring op.

De Utrechtse wetenschappers kunnen met deze beurs maximaal 24 maanden aan een universiteit in het buitenland hun onderzoek uitvoeren. Deze ervaring vormt een belangrijke bijdrage voor hun cv. De hoogte van de beurs wordt bepaald door de bestemming en de duur van het verblijf.

In deze ronde zijn er door het NWO in totaal 15 Rubiconbeurzen uitgereikt. NWO let bij de selectie met name op de waarde van het onderzoek en de bijdrage die het gekozen gastinstituut hieraan kan toevoegen. Daarnaast speelt de kwaliteit van hun wetenschappelijke voorstel en hun wetenschappelijke werk een belangrijke rol.

DE GEHONOREERDE VOORSTELLEN UIT UTRECHT

Letters uitwisselen in patiënten DNA

Manda Arbab, Hubrecht Instituut → Verenigde Staten, Harvard University (24 maanden)

SMA is een ernstige genetische aandoening waardoor baby’s verlamd raken en sterven. Het wordt veroorzaakt door een enkele verkeerde letter in de DNA-code van deze patiënten. Met behulp van nieuwe technologieën willen onderzoekers het DNA van deze patiënten corrigeren.

Oncogen-geïnduceerde DNA-breuken: waar, wanneer en hoe?

Britta Bouwman, Hubrecht Instituut → Zweden, Karolinska Institutet (24 maanden)

Geactiveerde oncogenen ontregelen cellulaire processen en creëren zo DNA-breuken die uiteindelijk bijdragen aan kankerontwikkeling en verslechtering. In dit project zoekt de onderzoeker uit hoe en waar die breuken precies ontstaan, en waarom sommige stukken DNA extra breekbaar zijn.

De magnetische charme van topologische defecten

Benedetta Flebus, Universiteit Utrecht → Verenigde Staten, University of California, Los Angeles (24 maanden)

Defecten zijn niet altijd zo slecht als ze klinken. In dit project wordt onderzocht hoe topologische defecten in magnetische materialen gebruikt kunnen worden om informatie efficiënt te verzenden in het klassieke en het kwantummechanische regime.

Een gat in de genen?

András Spaan, Universitair Medisch Centrum Utrecht → Verenigde Staten, The Rockefeller University (24 maanden)

Staphylococcus aureus, verwekker van levensbedreigende infecties, maakt porievormende toxines die cellen van het afweersysteem doden. Spaan gaat onderzoeken of erfelijke afwijkingen in de afweer van kinderen tegen deze toxines hun gevoeligheid voor ernstige infecties met deze bacterie kan verklaren.