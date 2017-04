Vier universitaire medewerkers krijgen koninklijk lintje

Jeroen Torenbeek

Jeroen Torenbeek heeft, als directeur van het voormalige Bureau Buitenland van de Universiteit Utrecht, belangrijke initiatieven ontwikkeld op het vlak van internationalisering van het hoger onderwijs en studentenuitwisseling. Voor dit laatste realiseerde hij het Utrecht Network, een Europese organisatie van ruim dertig universiteiten ter bevordering van de studentenmobiliteit op Europees niveau.

Tussen 2006 en 2012 was Torenbeek directeur van James Boswell Instituut, het universitair instituut voor deficiënties en bèta-bijscholing, talencursussen en internationaal onderwijs. Mede op zijn initiatief is dit instituut geprivatiseerd, waarbij taken werden overgedragen aan twee BV’s waaronder het instituut Babel Talen.

Een rode lijn in de internationale activiteiten van Jeroen Torenbeek is de Utrecht Summerschool waar hij vanaf de start in 1987 als initiatiefnemer intensief bij betrokken was en waarvan hij in 2005 directeur werd. Deze samenwerking van universiteit en hogeschool groeide onder zijn leiding uit tot de grootste academische Summerschool in Europa met bijna 3.500 studenten uit 120 landen, en ruim 200 courses. Onlangs heeft Torenbeek de activiteiten van de Summer School uitgebreid met een proeftuin van Summerschool activiteiten met Chinese Universiteiten, en ook met de organisatie van een Winterschool, waarin cursussen worden aangeboden die nauw zijn met life long learning.

Het NIKI is een van de zes Nederlandse wetenschappelijke instituten in het buiteland. Jeroen Torenbeek heeft zich bijzonder ingespannen om de positie en ontwikkeling van dit instituut dat in Italië gevestigd is, te versterken, onder meer door zijn rol als lid – en vanaf 2011 als voorzitter – van het Stichting Vrienden van het NIKI. Deze stichting draagt bij aan het mogelijk maken – bijvoorbeeld via fondswerving – van belangwekkende onderwijs- en onderzoekprojecten. Jeroen Torenbeek wordt Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Dorethy Veldema

Ook Dorethy Veldema van de Bestuursdienst ITS (Information and Technology Services) wordt in Utrecht onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Veldema krijgt haar onderscheiding met name vanwege haar werkzaamheden voor een door haar vader opgerichte stichting die zich inzet voor hulpbehoevenden in Suriname.

Bert Koops

Bert Koops, medewerker van het Facilitair Service Centrum, wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij krijgt de onderscheiding opgespeld door de burgemeester van De Bilt vanwege zijn werkzaamheden voor het Rode Kruis die hij al vanaf 1972 verricht. In die rol was hij onder meer werkzaam bij één van de grootste ongelukken op de A12 waarbij zeker 80 auto’s waren betrokken, bij de treinkaping bij De Punt, de Bijlmerramp en de watersnoodramp in 1995.